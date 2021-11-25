СМИ: аэропорт Маастрихта в Нидерландах эвакуирован из-за сообщения о бомбе

ГААГА, 25 ноября. /ТАСС/. Нидерландская полиция эвакуировала всех людей из аэропорта города Маастрихт на юго-востоке королевства в связи с сообщением о бомбе. Об этом сообщила в четверг газета Algemeen Dagblad.

По данным издания, прилет и вылет рейсов приостановлен, из воздушной гавани выведен весь персонал. Специалисты с собаками, натренированными для поиска взрывчатки, обследуют здание аэропорта.

Позже военная полиция королевства, отвечающая за безопасность всех воздушных гаваней в стране сообщила в Twitter, что сообщение о бомбе оказалось ложным.

"Военная полиция инициировала полномасштабное расследование вслед за поступившей во второй половине дня информации о заложенной в аэропорту взрывчатке, - говорится в сообщении. - Информация оказалась ложной, весь персонал к настоящему смог вернуться на свои места".