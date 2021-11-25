Pfizer заподозрила экс-сотрудницу в краже внутренних документов о вакцине

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября. /ТАСС/. Американская компания Pfizer заподозрила бывшую сотрудницу Чунь Сяо Ли в похищении около 12 тыс. файлов, содержащих внутреннюю информацию, в том числе о вакцине от коронавируса. Соответствующее обращение Pfizer размещено в базе документов суда по Южному округу Калифорнии.

Речь идет среди прочего о внутренних оценках показателей вакцины в докладе, подготовленном к сентябрю этого года, а также о данных по разработке средств для борьбы с раком и информации об отношениях Pfizer с германским партнером BioNTech, с которым американская компания вместе разработала вакцину от ковида. В Pfizer считают, что Чунь Сяо Ли перед увольнением намеренно загрузила на свой ноутбук и в облачное хранилище указанные документы, чтобы передать их новому работодателю - конкурирующей фармацевтической компании Xencor. Чунь Сяо Ли при этом якобы даже представила при увольнении подложный ноутбук, чтобы прежний работодатель мог убедиться, что никаких секретных материалов на нем нет.

Компания предполагает, что экс-сотруднице помогали еще пять неназванных лиц, хотя в чем именно заключалась их роль, документы суда не проясняют.

Представители Pfizer, направившие жалобу в суд, отмечают, что не уверены в преступном умысле бывшей сотрудницы, однако требуют от суда выдачи ей предписания о необходимости сотрудничать с проводимым компанией расследованием. Суд пока не принял решения в данном деле (в США в четверг выходной, отмечается День благодарения) и не начинал судопроизводства.

Вакцина компаний Pfizer и BioNTech - один из трех препаратов, рекомендованных к применению американскими регуляторами. Она также зарегистрирована Всемирной организацией здравоохранения.