КНР призвала создать экспресс-коридоры на границах для стабилизации производственных цепей

ПЕКИН, 25 ноября. /ТАСС/. Правительство Китая призывает международное сообщество создать международные экспресс-коридоры для людей и грузов для бесперебойной работы трансграничных производственных цепей. Об этом в четверг на открытии 13-го саммита Форума "Азия - Европа" (АСЕМ) заявил, выступая по видеосвязи, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

"Необходимо в духе открытости, инклюзивности, взаимной выгоды и сопряжения развития ускорить создание сети экспресс-коридоров для людей и зеленых коридоров для грузов и обеспечить стабильную и безотказную работу и снабжение глобальных производственных цепочек", - приводятся его слова на сайте Госсовета КНР.

Он также отметил, что перед лицом пандемии странам АСЕМ нужно углубить сотрудничество в исследованиях и разработке вакцин и медицинских препаратов.

Форум "Азия - Европа" был учрежден на встрече глав государств и правительств в Бангкоке в марте 1996 года. В настоящее время в его состав входят 53 участника, в том числе 31 представитель от европейской группы и 22 от азиатской. Форум представляет собой межрегиональный диалоговый процесс, в рамках которого осуществляется взаимодействие стран-участниц в области политики и безопасности, финансово-экономической и социально-культурной сферах. На долю АСЕМ сегодня приходятся 60% мирового населения, 65% мирового ВВП, 55% глобальной торговли и 75% всего мирового туризма.