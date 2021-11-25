{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date*1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title + ' '}}{{newsPoint.subtitle}}
Энергетический кризис в Европе

Премьер Сербии заявила, что Вучич газовым договором с РФ обеспечил стране стабильность

Президент сказал, что вернется из Сочи "как полковник или как покойник", напомнила Ана Брнабич

БЕЛГРАД, 25 ноября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич газовым договором с Россией обеспечил своей стране стабильность и надежность. Об этом заявила в четверг премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

"Когда в интервью [Владимиру] Соловьеву Вучич сказал, что вернется из Сочи "как полковник или как покойник", Соловьев сказал, что ему кажется, что он вернется как генерал-полковник. Он был прав. [Вучич] обеспечил Сербии стабильность и надежность", - написала Брнабич в Twitter.

Ранее в результате переговоров президента России Владимира Путина и Александара Вучича в Сочи Россия сохранила цену на газ для Сербии на уровне в $270 на шесть зимних месяцев, после чего Белград получит от Москвы благоприятные условия по долгосрочному контракту. По мнению сербского лидера, условия долгосрочного контракта на газ, предоставленные Россией Сербии, являются исключительными.

Теги
РоссияСербияВучич, АлександарЭнергетический кризис в Европе