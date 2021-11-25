Премьер Сербии заявила, что Вучич газовым договором с РФ обеспечил стране стабильность

БЕЛГРАД, 25 ноября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич газовым договором с Россией обеспечил своей стране стабильность и надежность. Об этом заявила в четверг премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

"Когда в интервью [Владимиру] Соловьеву Вучич сказал, что вернется из Сочи "как полковник или как покойник", Соловьев сказал, что ему кажется, что он вернется как генерал-полковник. Он был прав. [Вучич] обеспечил Сербии стабильность и надежность", - написала Брнабич в Twitter.

Ранее в результате переговоров президента России Владимира Путина и Александара Вучича в Сочи Россия сохранила цену на газ для Сербии на уровне в $270 на шесть зимних месяцев, после чего Белград получит от Москвы благоприятные условия по долгосрочному контракту. По мнению сербского лидера, условия долгосрочного контракта на газ, предоставленные Россией Сербии, являются исключительными.