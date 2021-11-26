Перуанские парламентарии предлагают объявить импичмент президенту Кастильо

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 ноября. /ТАСС/. Группа оппозиционных депутатов перуанского парламента в четверг выступила с предложением об отстранении от должности президента страны Педро Кастильо в связи с его "моральной недееспособностью". Об этом сообщает радиостанция RPP, опубликовавшая на своем сайте фото соответствующего документа.

"Нижеподписавшиеся депутаты просят объявить вакантным пост президента республики, занимаемый Педро Кастильо Терронесом, в связи с его моральной недееспособностью", - говорится в документе, поддержанном 28 парламентариями.

Как утверждают депутаты, Кастильо, вступивший в должность в конце июля, незаконно использовал средства правительства региона Хунин во время избирательной кампании. Кроме того, ему вменяется назначение на руководящие посты в правительстве лиц, связанных с терроризмом, продвижение по военной службе своих идеологических союзников.

В августе должность главы МИД Перу покинул Эктор Бехар после того, как в прессу попали его высказывания о причастности ВМС страны и американских спецслужб к появлению в Перу леворадикальной террористической организации "Сендеро луминосо". В начале октября в отставку ушел глава правительства Перу Гидо Бельидо, которого подозревали в связях с лидерами этой террористической группы. Позже на фоне скандала с продвижением по службе близких к Кастильо людей свой пост покинул глава Минобороны Уолтер Айала Гонсалес.

Для вынесения вопроса на рассмотрение на пленарном заседании его должны поддержать 52 из 130 конгрессменов, а при самом голосовании по импичменту инициатива должна заручиться поддержкой 87 парламентариев.