Джонсон представил Макрону план из пяти шагов по борьбе с нелегальной миграцией в Ла-Манше

ЛОНДОН, 26 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил письмо президенту Франции Эмманюэлю Макрону, в котором представил план из пяти пунктов по решению проблемы нелегальных мигрантов, переправляющихся в Соединенное Королевство через Ла-Манш.

"Сегодня вечером я расписал президенту Макрону предложения по предотвращению пересечений пролива Ла-Манш и во избежание повторения вчерашней ужасной трагедии, которая унесла жизни не менее 27 человек", - подчеркнул глава британского правительства у себя в Twitter. Представленный им план предполагает создание "совместных патрулей", деятельность которых будет направлена на сокращение до минимума числа лодок и иных плавсредств, отправляющихся в Великобританию с мигрантами на борту из Франции.

Кроме того, Джонсон предложил применять "более передовые технологии" для отслеживания мигрантов, включая сенсоры и радиолокаторы, усилить сотрудничество между национальными патрульными службами, действующими в своих территориальных водах, и организовать наблюдение с воздуха. Также он выступил за углубление кооперации в рамках совместного разведывательного органа, чтобы ускорить процесс обмена разведданными в целях осуществления большего числа задержаний лиц, причастных к незаконной миграции как в Великобритании, так и во Франции.

Помимо этого, британский премьер-министр выступил с инициативой начать "незамедлительную работу по двустороннему соглашению с Францией по возращению" нелегалов, которые переправляются через Ла-Манш. "Заключение соглашения с Францией по приему назад мигрантов, которые пересекают Ла-Манш опасным путем, имело бы важное значение. Если бы тех людей, которые достигают берегов нашей страны, тут же отправляли назад, то у них поубавилось бы желание подвергать свою жизнь риску", - написал Джонсон, добавив, что такая сделка могла бы "сокрушить бизнес-модель преступных группировок", занимающихся организацией нелегальной миграции.

В среду в районе города Кале на севере Франции затонула лодка, перевозившая около 50 нелегальных мигрантов. Они рассчитывали пересечь Ла-Манш, чтобы добраться до Великобритании. Спасатели продолжают поиск пропавших без вести. Прокуратура порта Дюнкерк объявила о начале расследования по статье "Непредумышленное убийство при отягчающих обстоятельствах", уже задержаны пять подозреваемых в организации переправки мигрантов в Великобританию.

Лондон и Париж уже несколько лет совместно борются с проблемой нелегалов, однако число мигрантов, пытающихся пересечь проливы Ла-Манш и Па-де-Кале, постоянно растет. В этом году, воспользовавшись этим маршрутом, в Соединенное Королевство незаконно въехали больше 25 тыс. человек. 11 ноября был зафиксирован крупнейший суточный показатель - 1 185 человек. Несколько тысяч мигрантов в этом году были задержаны властями Франции до того, как успели покинуть французские воды.