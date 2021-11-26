Маас поздравил Бербок как будущего главу МИД Германии

БЕРЛИН, 26 ноября. /ТАСС/. И.о. министра иностранных дел ФРГ Хайко Маас поздравил в четверг сопредседателя партии "Союз-90"/"зеленые" Анналену Бербок с тем, что она станет следующим главой МИД Германии.

"Сердечные поздравления", - написал Маас в Twitter. "В твоем лице МИД впервые будет возглавлять женщина", - отметил он, указав на то, что спустя 151 год с момента создания поста "настало самое время" для этого. "Представлять Германию в мире - это честь и вызов одновременно", - считает и.о. главы МИД ФРГ.

В среду Социал-демократическая партия Германии, "зеленые" и либеральная Свободная демократическая партия представили коалиционный договор, который ляжет в основу внешней и внутренней политики будущего правительства ФРГ. Он предусматривает, что "зеленым" перейдут МИД, министерства экономики и климата, по делам семьи, пожилых людей и молодежи, охраны окружающей среды, защиты природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей, сельского хозяйства и питания. Бербок, известная своей критической позицией в отношении России, возглавит МИД.