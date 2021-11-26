Президент Финляндии заявил, что Путин положительно оценил идею оживить "дух Хельсинки"

БЕРЛИН, 26 ноября. /ТАСС/. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что во время последней встречи в Москве с Владимиром Путиным российский лидер "очень положительно" оценил идею оживить "дух Хельсинки" - принципы, заложенные в подписанном в 1975 году в финской столице Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, который лег в основу деятельности ОБСЕ. Интервью с финским президентом опубликовала в четверг вечером немецкая газета Welt.

"Очень положительно", - сказал Ниинистё, отвечая на вопрос о реакции Путина на свою идею. "Посмотрите: новый президент США Джо Байден снова нашел эффективный канал диалога с Путиным. Это было срочно необходимо, в том числе из-за ситуации на Украине", - заявил финский президент.

"Что меня беспокоит, так это действия Европы. Совет ЕС в конце концов отклонил переговоры с Путиным на высшем уровне", - напомнил он. "Но хотим ли мы действительно быть в стороне, когда США и Россия обсуждают как минимум отчасти будущее Европы?" - задался вопросом Ниинистё.

Коснувшись вопроса оценки реализации "Северного потока - 2", президент Финляндии указал на то, что его страна "вообще потребляет очень мало газа". "Касательно других стран Европы это выглядит иначе. В этой связи я призываю подумать в целом о проблематичной ситуации со снабжением Европы", - сказал Ниинистё.

Хельсинкский акт

Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, также известный как Хельсинкский заключительный акт, был подписан 1 августа 1975 года в столице Финляндии представителями 35 стран (33 европейских государства, в том числе СССР, а также США и Канада).

Он был выработан в рамках совещания, которое было созвано по предложению СССР для поиска путей разрядки напряженности между странами социалистического и капиталистического лагерей в период холодной войны. По итогам переговоров, несмотря на различие позиций участников в области политики, экономики и идеологии, в документе был зафиксирован определенный баланс интересов стран. В нем были сформулированы основные принципы, которыми государства должны руководствоваться во взаимных отношениях, в том числе сотрудничество между государствами и добросовестное выполнение обязательств по международному праву.

В результате подписания Заключительного акта возникла организация, получившая название Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. В 1995 году она была преобразована в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая на сегодняшний день является крупнейшей межрегиональной структурой, занимающейся вопросами безопасности. В настоящее время она объединяет 57 стран.