Второй самолет Iraqi Airways с иракскими мигрантами вылетел из Минска в Эрбиль

ТАСС, 26 ноября. Второй самолет авиакомпании Iraqi Airways с еще одной частью иракских мигрантов на борту вылетел в пятницу в Эрбиль из аэропорта в Минске. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Самолет отбыл в 02:45 по местному времени (совпадает с московским).

В четверг в посольстве Ирака в Москве сообщили, что Iraqi Airways двумя рейсами вывезет более 600 иракских мигрантов на родину из Минска. Позже вечером первый рейс Iraqi Airways направился из столицы Белоруссии в Эрбиль.

Консул Ирака в России и Белоруссии Маджид Ал-Кинани в четверг заявил, что планируются еще несколько эвакуационных рейсов. По его данным, более тысячи мигрантов изъявили желание вернуться из Белоруссии в Ирак.

18 ноября более 400 мигрантов из Ирака на самолете авиакомпании Iraqi Airways вылетели из Минска и после промежуточной посадки в Эрбиле прибыли в Багдад. 22 ноября Минск покинули еще 118 мигрантов в индивидуальном порядке.