СМИ: Канада выберет новый основной истребитель для своих ВВС между F-35 и Gripen

ОТТАВА, 26 ноября. /ТАСС/. Министерство национальной обороны Канады вычеркнуло американскую компанию Boeing из конкурса на замену своих основных истребителей и теперь будет выбирать между боевыми машинами шведской фирмы Saab и американской Lockheed Martin. Об этом в четверг сообщил телеканал CBC.

Эту информацию телеканалу подтвердили три источника. По их данным, Минобороны Канады посчитало, что истребитель Super Hornet фирмы Boeing не соответствует требованиям канадских ВВС. Таким образом, продолжил CBC, канадским военным теперь предстоит выбрать между шведским истребителем Gripen и американским F-35. Сумма контракта составит 19 млрд канадских долларов ($15 млрд).

В апреле сообщалось, что Минобороны в 2022 году примет решение о том, чьи боевые самолеты в ближайшие годы станут основными истребителями канадских ВВС. Ожидается, что первые поставки новых самолетов, которые должны прийти на смену устаревшим истребителям CF-18, начнутся в 2025 году. До 2032 года ВВС Канады должны будут получить 88 боевых самолетов.

На вооружении канадских ВВС с начала 1980-х годов состоят истребители четвертого поколения CF-18. В конце 2018 года Канада заключила сделку с Австралией на покупку 18 старых истребителей F/A-18, которые будут применяться в период заявленной замены канадских истребителей.