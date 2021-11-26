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В Корее заявили, что следят за действиями КНДР в ракетной и ядерной областях

Власти республики отслеживают возможные мероприятия КНДР в тесной координации с США, отметил представитель южнокорейского министерства объединения

СЕУЛ, 26 ноября. /ТАСС/. Военные Республики Корея совместно с коллегами из США внимательно следят за деятельностью КНДР в ракетно-ядерной сфере. Об этом сообщил журналистам на брифинге в Сеуле представитель южнокорейского министерства объединения.

Таким образом он прокомментировал недавние публикации ряда СМИ о том, что в КНДР продолжается работа ядерного реактора в Ёнбёне. "Правительство продолжает внимательно следить за ракетно-ядерной программой Севера в тесной координации с США", - подчеркнул чиновник, отказавшись сообщать какие-либо подробности.

Он также добавил, что южнокорейские власти отслеживают возможные мероприятия в КНДР, посвященные запуску новой межконтинентальной баллистической ракеты в 2017 году. По его словам, пока на Севере не замечено какой-либо необычной активности.

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