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СМИ: в Турции задержали 17 человек, связанных с Рабочей партией Курдистана

По данным телеканала CNN Turk, аресты были произведены в ходе расследования в отношении РПК в провинции Адана

АНКАРА, 26 ноября. /ТАСС/. Силы безопасности Турции задержали в пятницу 17 человек по подозрению в причастности к Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана Анкарой террористической. Об этом сообщил телеканал CNN Turk.

По его данным, аресты были произведены в ходе расследования в отношении РПК в провинции Адана на юге страны. Рейды проводились на основании ордеров, выданных прокуратурой Аданы.

Задержанные доставлены в местные отделения полиции. По предварительным данным, они осуществляли деятельность от имени РПК, вели пропаганду данной организации в социальных сетях.

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