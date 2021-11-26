Британский посол считает, что сообщения о поставке ракет Украине были ошибочными

КИЕВ, 26 ноября. /ТАСС/. Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс считает, что сообщение газеты The Times о переговорах по поводу поставки Великобританией ракет для военного флота и авиации Украины было ошибочным, потому что соглашение между двумя странами предусматривает наращивание потенциала ВМС, а не продажу оружия. Об этом она заявила в опубликованном в пятницу интервью украинской газете " Сегодня ".

"Это не договор о предоставлении оружия. Это - соглашение о наращивании потенциала ВМС Украины. Две ракеты, о которых написала газета The Times, мне кажется, появились в статье ошибочно. Потому что речь в соглашении идет лишь о наращивании оборонного потенциала ВМС", - добавила Мелинда Симмонс.

"Соглашение было подписано еще в прошлом году в октябре, когда президент Зеленский был с визитом в Лондоне, сообщила посол Великобритании. - Тогда мы подписали договор о свободной торговле. Также президент Зеленский сделал другое важное дело - договорился с Борисом Джонсоном, чтобы Великобритания помогла нарастить потенциал украинского флота. Это касается развития инфраструктуры портов, военно-морских кораблей. Впервые военно-морские корабли будут оснащены оборонительным оружием".

В конце октября британская газета The Times сообщила, что Минобороны Соединенного Королевства обсуждает с украинскими коллегами поставку ракет Brimstone, разработанных британским подразделением международного консорциума MBDA. По информации издания, подобными ракетами с высокой точностью наведения и стоимостью около £100 тыс. ($138 тыс.) за каждую могут быть оснащены украинские патрульные катера. The Times сообщает, что Великобритания также ведет переговоры о возможной поставке ракет для ВВС Украины. Ракеты Brimstone в варианте использовались британскими королевскими ВВС во время военных операций в Афганистане, Ливии и Сирии.

В конце октября Минобороны Украины подтвердило, что вооруженные силы страны (ВСУ) могут получить британские ракеты Brimstone Sea Spear для Военно-морских сил. Вероятность поставок ракет из Великобритании на Украину нельзя исключать в условиях обострения российско-британских отношений, заявил в конце октября руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, комментируя публикацию газеты The Times. Посольство РФ призвало Лондон не поощрять Киев на "военные авантюры" поставками вооружения.