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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Алиев прибыл с рабочим визитом в Сочи для переговоров с Путиным и Пашиняном

В Сочи пройдут трехсторонние переговоры, приуроченные к годовщине подписания заявления о прекращении огня в зоне нагорнокарабахского конфликта

БАКУ, 26 ноября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу прибыл с рабочим визитом в Сочи, сообщается на сайте главы государства.

"26 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Сочи по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Сочи пройдут трехсторонние переговоры президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, приуроченные к годовщине подписания заявления о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта от 9 ноября 2020 года. Также предусмотрены отдельные беседы Путина с Алиевым и Пашиняном.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАзербайджанАрменияРоссияАлиев, Ильхам Гейдар оглыПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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