Оппозиция заявила, что промышленность Украины в кризисе из-за неумелого управления

КИЕВ, 26 ноября. /ТАСС/. Упадок в промышленности на Украине вызван не объективными причинами, а неумелым управлением. Такое мнение высказал депутат Верховной рады, член фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Сергей Левочкин.

"В нынешнем году индустриальный сектор даже не приблизился к тем показателям, которые у него были до начала пандемии. Больше того, почти в половине регионов промпроизводство продолжает сокращаться и в 2021 году, причем это сокращение не имеет никаких объективных причин", - говорится в заявлении политика на сайте партии в пятницу. Он убежден, что это следствие "непрофессионального управления".

Левочкин привел пример фармацевтической отрасли страны, которая "просела" на 3,4% с начала 2021 года, а также нефтегазовой отрасли, где добыча энергоресурсов сократилась на 2,9% за 10 месяцев этого года.

По его мнению, в условиях дефицита энергоресурсов и высоких цен на них в Европе как раз лучшее время для инвестиций в собственную нефтегазовую отрасль, однако предварительные итоги ее работы говорят о том, что этого не происходит. "Отечественная промышленность имеет резерв для роста без существенных вложений - достаточно иметь профессиональное управление ею. И это на сегодняшний день становится одной из ключевых проблем", - добавил Левочкин.

По данным Госстата Украины, в сентябре текущего года промпроизводство в стране сократилось на 0,9% в годовом исчислении, однако в октябре его рост составил около 2,2%.