Сенат Польши принял поправки к закону для продления ограничений на границе с Белоруссией

ВАРШАВА, 26 ноября. /ТАСС/. Верхняя палата польского парламента (Сенат) приняла пакет поправок к закону "О государственной границе", которые позволят властям не допускать посторонних в приграничную с Белоруссией зону, когда завершится введенный там режим чрезвычайного положения. Голосование по этому вопросу состоялось в пятницу.

Обновленный закон поддержали 49 сенаторов. Против были 42. Семь парламентариев воздержались. Сенат принял документ с рядом изменений, поэтому теперь документ вновь должен рассмотреть Сейм (нижняя палата парламента). После этого он отправится на подпись президента.

В утвержденный ранее Сеймом документ Сенат добавил положение о том, что запрет на пребывание в приграничной зоне может быть введен в том же районе, что и действующее чрезвычайное положение, и что он не будет распространяться на журналистов.

Пакет поправок к закону "О государственной границе" включает введение запрета на пребывание в приграничной зоне на основании постановления министра внутренних дел и администрации. В этом постановлении будут указаны область и продолжительность запрета. Решение не будет касаться жителей указанной зоны, людей, выполняющих там оплачиваемую работу, студентов и лиц, пользующихся пограничными переходами. Руководитель пограничного поста сможет разрешить другим лицам, в частности журналистам, находиться на территории, попадающей под запрет.

Обновление закона также позволяет сотрудникам пограничной охраны использовать ранцевые баллоны со спецсредствами.

Из-за обострения миграционной ситуации Польша ввела чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Белоруссией, и с начала сентября не допускает туда посторонних, включая СМИ. Согласно польским законам, ЧП не может продолжаться дольше 90 дней. Этот срок истекает в начале декабря.