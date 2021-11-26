Глава ЦИК Киргизии сообщила о снижении уровня нарушений перед выборами в парламент

БИШКЕК, 26 ноября. /ТАСС/. Уровень нарушений перед предстоящими в Киргизии парламентскими выборами значительно снизился по сравнению с предыдущими голосованиями. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила в пятницу председатель ЦИК республики Нуржан Шайлдабекова.

"Уровень нарушений значительно снизился, изменился характер наиболее часто встречающихся нарушений. Из 127 поступивших сообщений 65 - это нарушение правил агитации, например, баннер не там висит, скажем, нарушено правило о допустимом расстоянии баннера от религиозного объекта. То есть характер нарушений значительно отличается от того, что мы имели ранее, когда фиксировалось большое количество грубых нарушений", - отметила Шайлдабекова.