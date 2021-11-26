Берлин надеется продолжить переговоры в "нормандском формате"

БЕРЛИН, 26 ноября. /ТАСС/. Правительство ФРГ сожалеет в связи с тем, что переговоры в "нормандском формате" до сих пор так и не состоялись и надеется на то, что они будут продолжены. Об этом заявил в пятницу на брифинге официальный представитель германского кабмина Штеффен Зайберт.

"Мы говорили, что сожалеем в связи с тем, что переговоров так и не произошло, что связано с позицией России", - сказал он. "Мы будем искать пути продолжения переговоров", - заверил Зайберт.

В четверг и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого обсуждались ситуация в Донбассе, усилия в нормандском формате и миграционный кризис на границах ЕС, а также Украины и Белоруссии. Меркель, по словам Зайберта, заверила "в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнула, что посягательство на них не останется без последствий". Кроме того, канцлер и президент были едины во мнении касательно продолжения усилий в "нормандском формате" по реализации минских соглашений с целью мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что РФ фиксирует исходящую от западных стран информационную кампанию с целью представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине. Он не исключил, что такая кампания является камуфляжем для прикрытия "агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве".

17 ноября МИД РФ опубликовал дипломатическую переписку главы МИД РФ Сергея Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ, чтобы избежать искажений позиции Москвы относительно встречи министров в "нормандском формате". Как пояснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, эта переписка дает возможность увидеть предложения Москвы относительно "нормандского формата", чтобы наполнить встречу "конкретным смыслом", а также демонстрирует несостоятельность утверждений западных партнеров о неконструктивной позиции России в данном вопросе.