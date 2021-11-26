ФРГ опроверг сообщения о готовности принять 2 тыс. мигрантов из Белоруссии

БЕРЛИН, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Германии опровергают сообщения о готовности страны принять 2 тыс. мигрантов с польско-белорусской границы, подобная информация не соответствует действительности. Об этом в пятницу на брифинге в Берлине заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Это не соответствует действительности", - сказал он, назвав заявления о такой готовности ложными. Зайберт комментировал сообщение агентства DPA, в котором утверждалось, что белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о согласии и.о. канцлера ФРГ Ангелы Меркель принять мигрантов на территории Германии.

Ранее источник ТАСС в кабмине ФРГ заявил, что Меркель не согласилась с предложением Лукашенко принять в Германии нелегальных мигрантов, находящихся на границе с Польшей. На прошлой неделе Меркель провела второй за неделю телефонный разговор с Лукашенко. По данным кабмина ФРГ, она указала на необходимость обеспечить гуманитарную помощь и возможности для возвращения мигрантов при поддержке Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организации по миграции, а также в сотрудничестве с Еврокомиссией.

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса. Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.