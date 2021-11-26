В Раде могут поднять вопрос очередности парламентских и президентских выборов

КИЕВ, 26 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что депутаты Верховной рады обратятся в Конституционный суд по вопросу проведения выборов главы государства перед выборами в парламент.

"Я считаю, что депутаты обратятся в Конституционный суд, если они захотят, и Конституционный суд должен ответить", - сказал Зеленский в пятницу на пресс-конференции.

Некоторые украинские журналисты предполагают, что партия Зеленского "Слуга народа" без смены очередности избирательных кампаний проиграет выборы в парламент. Это связано со снижающимся рейтингом партии: слабые результаты на выборах в Раду сократят шансы Зеленского сохранить за собой президентский пост.