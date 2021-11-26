Зеленский заявил, что речи о размещении иностранных истребителей на Украине пока не идет

КИЕВ, 26 ноября. /ТАСС/. Украина пока не обсуждает возможность размещения иностранных истребителей на своей территории. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции в пятницу.

"Об этом на сегодня речи нет", - сказал он, отвечая на вопрос о том, возможно ли перебазирование из Румынии на Украину канадских истребителей CF-18, о чем ранее сообщали в СМИ.

Президент напомнил, что ранее он публично и непублично получал заверения от международных партнеров, таких как США, Великобритания, Турция, страны ЕС и Канада, что они будут поддерживать Украину в случае эскалации военной ситуации. "<...> как это будет на практике, я не знаю, четких таких вещей, скажем так, я не получил", - добавил он.