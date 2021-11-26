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В Латвии считают, что ЕС поддержит Украину в проведении военных реформ

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас считает, что такие действия Киева важны не только для Украины, но и в общеевропейском контексте

ВИЛЬНЮС, 26 ноября. /ТАСС/. Брюссель должен оказывать поддержку Киеву в проведении Украиной реформ в оборонной сфере. Об этом в пятницу заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас во время встречи с находящимся в Вильнюсе председателем Военного комитета ЕС генералом Клаудио Грациано.

"Необходимо поддерживать продемонстрированную Украиной решимость реформировать оборонный сектор", - приводятся слова министра в сообщении, распространенном пресс-службой литовского ведомства. Он считает, что такие действия Киева важны не только для Украины, но и в общеевропейском контексте. "Помощь украинским реформам важна для безопасности и стабильности всего ЕС", - сказал Анушаускас.

В рамках военного сотрудничества с Украиной Литва первой из стран НАТО в 2014 году официально признала, что поставила Киеву "элементы вооружения", не уточнив при этом, что имелось в виду. Через некоторое время украинская сторона отметила, что это было "летальное оружие" советского производства. В феврале 2019 года Литва передала Украине снятые у себя с вооружения боеприпасы. Украинские военные получили более 1 млн патронов к автоматам советского производства, которые больше не состоят на вооружении литовской армии. В октябре текущего года кабмин Литвы одобрил поставку Украине бронежилетов и баллистических поясов стоимостью €676 тыс.

Сотрудничество двух стран в сфере обороны осуществляется также по линии обучения литовскими специалистами украинских военнослужащих.

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