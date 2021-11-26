Молдавия намерена активизировать сотрудничество с Россией и СНГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Молдавия заинтересована в развитии отношений с Россией и СНГ и приложит усилия, чтобы активизировать экономические связи. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии парламента Молдавии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности, руководитель молдавской делегации в МПА СНГ Владимир Боля в ходе встречи с председателем Комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным. Она прошла на полях 53-го пленарного заседания Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ в Санкт-Петербурге.

"Мы заинтересованы в развитии хороших, долгосрочных отношений с Российской Федерацией, СНГ, а также входящими в него странами, которые являются для нас важнейшими партнерами", - сказал Боля, отметив, недостаточный уровень российско-молдавского сотрудничества в экономике. "Мы будем прилагать огромные усилия, чтобы восстановить наш торговый баланс", - подчеркнул глава молдавской делегации.