Spiegel: Меркель проводят с поста канцлера под панк-рок

БЕРЛИН, 26 ноября. /ТАСС/. Торжественная церемония, посвященная проводам и.о. канцлера Германии Ангелы Меркель с поста главы правительства, пройдет под песни немецкой певицы и актрисы 1950-х годов Хильдегард Кнеф Für Mich Solls Rote Rosen Regnen и немецкой исполнительницы, панк-рок музыканта Нины Хаген Du hast den Farbfilm vergessen, которая принесла ей популярность в 1974 году в ГДР. Об этом в пятницу сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

По его информации, именно эти песни выбрала Меркель для своей церемонии, которая пройдет в следующий четверг, 2 декабря, во внутреннем дворе министерства обороны ФРГ в Берлине. Таким образом, как пишет Der Spiegel, она хочет сделать свой уход с должности канцлера очень эмоциональным. Тем не менее в соответствии с действующими в стране ограничительными мерами, направленными на сдерживание темпов распространения коронавируса, мероприятие пройдет в усеченном формате. В частности, будет приглашено лишь около 200 гостей. Отмечается, что канцлер примет участие в церемонии, а затем выступит с краткой речью.

Согласно существующей в ФРГ традиции, политик при уходе со своего поста может заказать оркестру Бундесвера те музыкальные композиции, которые будут звучать на церемонии. Помимо песен Хаген и Кнеф мызыканты Бундесвера репетируют для Меркель экуменический немецкий гимн "Великий Бог, славим Тебя", написанный в 1771 году. Предшественники Меркель также выбирали несколько музыкальных произведений для церемонии проводов. Это, в частности, касается экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера (занимал пост в 1998-2005 годах).