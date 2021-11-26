В ОАЭИ отметили, что заявление Гросси по переговорам в Тегеране неверно трактовали

ТЕГЕРАН, 26 ноября. /ТАСС/. Заявление генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси о безрезультатности переговоров в Тегеране неверно трактовали. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

"Гендиректор МАГАТЭ назвал переговоры безрезультатными, имея в виду, что они не были завершены. Однако у нас это было ошибочно переведено", - цитирует Камальванди пресс-служба правительства Ирана. По его словам, Гросси говорил, что "переговоры не завершились и вопросы остаются на рассмотрении".

Как передало в среду агентство Рейтер, Гросси в своем заявлении, адресованном Совету управляющих МАГАТЭ, сообщил, что переговоры с Ираном "оказались безрезультатными". При этом он назвал их "конструктивными, корректными и профессиональными". По его словам, Тегеран и МАГАТЭ должны заключить соглашение, на базе которого будет возобновлена инспекционная деятельность в Иране. В ответ Камальванди заявил, что на переговорах было достигнуто соглашение по вопросу дальнейшего решения существующих проблем между сторонами.

Во вторник Гросси провел переговоры с вице-президентом Ирана, руководителем ОАЭИ Мохаммадом Эслами, а также встретился с иранским министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном. Визит гендиректора МАГАТЭ в Тегеран прошел перед возобновлением диалога по ядерной сделке в Вене, которое запланировано на 29 ноября.