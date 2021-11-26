Премьер Польши допустил санкции против РФ из-за мигрантов, цен на газ и квот на выбросы

ВАРШАВА, 26 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает возможным введение санкций против России из-за проблемы с мигрантами на границе с Белоруссией, ситуации в Молдавии и конфликта на Украине, а также энергетического кризиса в Европе и подорожания квот на выбросы парникового газа. Такое мнение он высказал в пятницу на пресс-конференции в Лондоне по итогам встречи с британским премьером Борисом Джонсоном.

По словам Моравецкого, они обсудили ситуацию на польско-белорусской границе, энергетический кризис в Европе, резкий рост цен на газ, подорожание квот на выброс парниковых газов, а также ситуацию на Украине и в Молдавии. "Это все связанные между собой явления", - утверждал он. "Нарушение единства, нарушение мира - это все явления, которые имеют один общий знаменатель", - добавил Моравецкий, назвав этим "знаменателем" деятельность Минска и Москвы.

"С Борисом Джонсоном мы обсуждали разные механизмы выхода из этого кризиса. К сожалению, одним из них является очень четкий, широкий набор санкций в отношении Белоруссии, а также, если будет нужно, в отношении России для того, чтобы не дошло до эскалации этих рисков, эскалации этих конфликтов", - отметил глава польского правительства.