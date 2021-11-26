Зеленский заявил, что парламент Украины не будет выбирать президента

КИЕВ, 26 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время его пребывания на посту главы государства президентские выборы не будут проходить в Верховной раде.

"Депутаты не будут выбирать президента Украины", - сказал Зеленский на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. Глава государства сообщил, что такой вопрос даже не прорабатывается. "Мы это не планируем", - подчеркнул президент.

Кроме того, он пообещал сократить число депутатов Верховной рады с 450 до 300. "Мы это обещали - сокращение депутатов, - и оно обязательно будет", - сказал президент.

Он отметил, что "это болезненный вопрос" и в Раде этой инициативе сопротивляются. По его словам, политики на Украине высказываются в пользу сокращения парламента "до тех пор, пока они не становятся депутатами".

Онлайн-голосование

На Украине прорабатывается вопрос о возможности онлайн-голосования на выборах, добавил Зеленский. "Этот вопрос Минцифровизации (Министерство цифровой трансформации Украины - прим. ТАСС) относительно онлайн-выборов прорабатывается", - отметил он.

Зеленский добавил, что пока сроки внедрения такого голосования неизвестны, и оно может быть утверждено только решением Верховной рады. Президент заверил, что онлайн-голосование не лишит людей возможности голосовать традиционным способом.