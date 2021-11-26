Алиев поблагодарил российских миротворцев в Карабахе за хорошую службу

СОЧИ, 26 ноября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу поблагодарил российский миротворческий контингент в Карабахе за хорошую службу, отметив, что ситуация в зоне их ответственности стабильная.

"В целом в зоне ответственности российских миротворческих сил ситуация стабильная, не было серьезных инцидентов, не было намеренных провокаций. Те единичные случаи, которые наблюдались, не носили системный характер. Поэтому хотел бы поблагодарить российский миротворческий контингент за хорошую службу, за то, что они обеспечивают безопасность в регионе", - сказал Алиев на трехсторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Сочи.

Баку высоко ценит поддержку России в вопросе определения границы между Азербайджаном и Арменией, указал Алиев.

"Мы также высоко ценим поддержку, в том числе консультативную, в этом вопросе (делимитации азербайджано-армянской границы - прим. ТАСС). Граница между Азербайджаном и Арменией не делимитирована. Поэтому мы неоднократно высказывались о том, что готовы начать безотлагательный процесс делимитации", - сказал Алиев.

Президент Азербайджана также отметил что Баку публично предлагал армянской стороне начать работу над мирным договором, "чтобы положить конец противостоянию, чтобы признать территориальную целостность, суверенитет друг друга и жить в будущем как соседи, учиться заново жить как соседи".

16 ноября в приграничных районах Сюникской области Армении произошли интенсивные бои между вооруженными силами Армении и Азербайджана. Ереван заявил, что азербайджанские военные начали наступление вглубь территории Армении. Под угрозой оказалась государственная трасса, связывающая столицу республики с южными регионами страны и Ираном. Баку возложил ответственность за произошедшее на Армению, обвинив армянские вооруженные силы в провокации. По информации Минобороны Азербайджана, армянские военнослужащие атаковали посты азербайджанских военных.

В связи с этими событиями министр обороны РФ Сергей Шойгу поочередно провел телефонные переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана. В пресс-службе российского оборонного ведомства сообщили, что после этого главы Минобороны Азербайджана и Армении приняли меры по стабилизации обстановки на границе и ситуация нормализовалась.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре разместили российских миротворцев.