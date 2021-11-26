Главы МИД стран НАТО обсудят в Риге "концентрацию российских сил" у границы с Украиной

БРЮССЕЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран НАТО обсудят на встрече в Риге "концентрацию российских сил" у границы с Украиной, включая танки и артиллерию. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе генсек альянса Йенс Столтенберг в преддверии заседания 30 ноября.

"Мы обсудим наращивание Россией сил на Украине и около нее. Это второй раз в этом году, когда мы видим необычную концентрацию российских сил в регионе, включая танки, артиллерию, дроны", - сказал он.

Главы МИД стран НАТО в Риге обсудят ситуацию в регионе с коллегами из Украины и Грузии.

"Мы также обсудим ситуацию в регионе с министрами Грузии и Украины. НАТО поддерживает эти страны практически и политически", - сказал он.

Министры иностранных дел НАТО рассмотрят рост военных возможностей Китая, заявил Столтенберг. "Также мы обсудим рост Китая, который быстро расширяет свой арсенал и не показывает большого интереса к взаимодействию в вопросе контроля над вооружениями", - сказал он.

Миграционный кризис на границе с Белоруссией

Министры иностранных дел стран НАТО обсудят на встрече в Риге ситуацию с мигрантами на границе с Белоруссией, власти которой, по утверждению ЕС и Североатлантического альянса, незаконно переправляют людей на территорию сообщества.

"Мы также обсудим ситуацию на границе с Белоруссией", - сказал Столтенберг.