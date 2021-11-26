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Спецслужбы Киргизии подозревают трех кандидатов в депутаты в подготовке к захвату власти

БИШКЕК, 26 ноября./ТАСС/. Старший следователь по особо важным делам Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Дамир Суваналиев на заседании в ЦИК заявил о трех кандидатах в депутаты от "Партии зеленых" на предстоящих в воскресенье парламентских выборах, которые подозреваются в подготовке к насильственному захвату власти. Об этом в пятницу сообщило агентство "АКИпресс".

По данным агентства, Суваналиев сообщил, что кандидаты на данный момент не задержаны и попросил ЦИК разрешить привлечь их к уголовной ответственности. "Обсудив вопрос, Центризберком дал согласие на просьбу следователя ГКНБ", - говорится в сообщении.

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