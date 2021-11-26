{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Зеленский уверен, что на Украине не будет путча

Президент Украины подчеркнул, что не сомневается, что украинская армия не стала бы участвовать в такой инициативе

КИЕВ, 26 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский исключает подготовку путча, в том числе и с участием армии, на фоне распространяемой на Украине информации о подготовке переворота 1 декабря. Об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции.

"Никакого путча у нас не будет, никакого путча у нас нет. Мы не предаем наш суверенитет и не предаем наше государство", - заверил он.

Президент подчеркнул, что не сомневается, что украинская армия не стала бы участвовать в такой инициативе. "У нас серьезная армия, серьезный главнокомандующий. Я уважаю армию, они меня уважают, они уважают наше государство и точно не занимаются никакими путчами и этими мелочами. Наша армия не путчисты", - утверждает Зеленский.

Ранее в ходе встречи с прессой в пятницу Зеленский заявил, что получил информацию о том, что в стране 1 декабря готовится государственный переворот и в него пытаются втянуть бизнесмена Рината Ахметова. Зеленский также заявил, что, по имеющимся у него данным, на организацию переворота на Украине предполагается привлечь 1 млрд долларов. Он не уточнил, от кого именно должны поступить эти средства.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
Зеленский объяснил введение санкций СНБО против украинцев тем, что "суды работают долго"
По словам президента Украины, Совбез сейчас превратился в очень влиятельный орган власти
Читать полностью