Зеленский уверен, что на Украине не будет путча

КИЕВ, 26 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский исключает подготовку путча, в том числе и с участием армии, на фоне распространяемой на Украине информации о подготовке переворота 1 декабря. Об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции.

"Никакого путча у нас не будет, никакого путча у нас нет. Мы не предаем наш суверенитет и не предаем наше государство", - заверил он.

Президент подчеркнул, что не сомневается, что украинская армия не стала бы участвовать в такой инициативе. "У нас серьезная армия, серьезный главнокомандующий. Я уважаю армию, они меня уважают, они уважают наше государство и точно не занимаются никакими путчами и этими мелочами. Наша армия не путчисты", - утверждает Зеленский.

Ранее в ходе встречи с прессой в пятницу Зеленский заявил, что получил информацию о том, что в стране 1 декабря готовится государственный переворот и в него пытаются втянуть бизнесмена Рината Ахметова. Зеленский также заявил, что, по имеющимся у него данным, на организацию переворота на Украине предполагается привлечь 1 млрд долларов. Он не уточнил, от кого именно должны поступить эти средства.