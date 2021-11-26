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Польские поисковики обнаружили в Лодзи 77 могил узников нацистского концлагеря для детей

Могилы удалось обнаружить благодаря сохранившимся записям в регистрационной книге местного кладбища святого Войцеха

ВАРШАВА, 26 ноября. /ТАСС/. Польские поисковики обнаружили 77 захоронений узников фашистского концлагеря для детей в окрестностях города Лодзь. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции директор Музея польских детей - жертв тоталитаризма Ирениуш Май. По его словам, могилы удалось обнаружить благодаря сохранившимся записям в регистрационной книге местного кладбища святого Войцеха.

"Всего в книге было указано 77 мест захоронений самых маленьких узников немецкого концлагеря для детей, включая 13-летнюю Урсулу Качмарек, которую нацисты убили первой", - сказал он.

Концлагерь был создан нацистами 1 декабря 1942 года и в нем содержались узники в возрасте от 6 до 16 лет. Малолетних заключенных освободили 16 января 1945 г. советские войска. Из 4 тыс. узников к этому моменту в живых осталось всего около 800 детей.

Как сообщил Ирениуш Май, в настоящее время в Лодзи идет работа над проектом памятника всем малолетним узникам нацистского концлагеря.

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