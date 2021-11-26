Зеленский назвал риском для Украины принятие закона о переходном правосудии в Донбассе

КИЕВ, 26 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский выступил против принятия закона о переходном правосудии в Донбассе, поскольку это несет серьезные риски для безопасности страны. Об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции.

"Что касается меня, я не считаю, что мы должны сейчас продвигать этот вопрос. Я считаю, что рисков намного больше, чем закон о переходном правосудии <...> То есть это не игрушки", - сказал он. Президент заявил, что принятие этого закона не поддерживают многие лидеры стран Европы, которые считают, что это будет означать выход в одностороннем порядке из минских соглашений по Донбассу.

"Украина в одностороннем порядке выходит из минского процесса, ни у кого тогда нет у сторон Нормандии обязательств, "Минска" больше не существует по причине решения украинской стороны. Звучит именно так. Это важный аргумент, и очень серьезный мощный риск", - подчеркнул он.

Внесенный в августе правительством Украины в Верховную раду проект закона "Об основах государственной политики переходного периода" определяет деятельность Киева на неподконтрольных ему территориях в период "после возвращения". В числе прочего документ предлагает введение "элементов переходной юстиции" и ответственности жителей регионов за деятельность в период "оккупации", проведение люстрации, отмену так и не вступившего в силу закона об амнистии участников событий в Донбассе.

Президент России Владимир Путин заявлял, что принятие законопроекта "означает фактический выход Украины в одностороннем порядке из минского процесса", потому что все положения документа противоречат Минским соглашениям. Министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявил, что Закон об основах государственной политики переходного периода на Украине в случае принятия провозгласит выход Киева из минских соглашений.