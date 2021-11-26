Зеленский объяснил введение санкций СНБО против украинцев тем, что "суды работают долго"

КИЕВ, 26 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что механизм применения санкций Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) оправдан и эффективен, потому что судебные процессы по этим вопросам были бы очень длительными.

"То, что раньше этого никто не делал [не использовал СНБО в качестве механизма для введения санкций], ищите в этом свой смысл, свой ответ, а то что судебные дела во всех странах мира, а у нас в принципе сложная ситуация, они идут непонятно как и непонятно чем закончатся, это факт, и поэтому работаем", - сказал он на пресс-конференции. Президент также заявил, что не считает подпавших под санкции людьми. "Вы их людьми называете, да? Интересно. <...> Есть люди, а есть особи, я так считаю. Я не про всех говорю. Это мое личное мнение, потому что, если бы я не был прав, не существовало бы правоохранительных органов, а все люди жили бы в мире", - пояснил он.

По словам Зеленского, Совбез сейчас превратился в очень влиятельный орган власти. "Раньше это был пассивный орган. Все называли его "кладбищем сбитых летчиков", а сегодня это мощный орган. Там участвуют не "сбитые летчики", а именно те люди, которые сегодня при власти. Очень важно, что люди, которые сегодня работают на власть, точно знают те или иные вещи, о которых говорят", - заключил президент.

Последний год СНБО Украины является ключевым органом, осуществляющим санкционную политику на Украине. С начала года санкции были введены в отношении трех оппозиционных телеканалов, главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, его супруги, против ряда украинских граждан и компаний, а также против российских компаний. Сам Зеленский называл санкции СНБО "сдачей обидчикам Украины".