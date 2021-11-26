Пассажиров эвакуировали из Лионского вокзала в Париже из-за подозрительного багажа

ПАРИЖ, 26 ноября. /ТАСС/. Лионский вокзал на востоке Парижа частично оцеплен после обнаружения подозрительного багажа. Об этом сообщает в пятницу газета Le Parisien.

По ее данным, сотрудники службы безопасности во время проверки багажа на сканере посчитали подозрительным наличие в нем небольшого газового баллона, проводов и ножа. Однако получить объяснения от владельца сумки не получилось, он сбежал.

Полиция оцепила часть вокзала и эвакуировала из этой зоны пассажиров. На место вызвана группа саперов. Движение поездов на станции частично нарушено.