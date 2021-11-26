{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пассажиров эвакуировали из Лионского вокзала в Париже из-за подозрительного багажа

Движение поездов на станции частично нарушено

ПАРИЖ, 26 ноября. /ТАСС/. Лионский вокзал на востоке Парижа частично оцеплен после обнаружения подозрительного багажа. Об этом сообщает в пятницу газета Le Parisien.

По ее данным, сотрудники службы безопасности во время проверки багажа на сканере посчитали подозрительным наличие в нем небольшого газового баллона, проводов и ножа. Однако получить объяснения от владельца сумки не получилось, он сбежал.

Полиция оцепила часть вокзала и эвакуировала из этой зоны пассажиров. На место вызвана группа саперов. Движение поездов на станции частично нарушено.

Теги
Франция
Зеленский объяснил введение санкций СНБО против украинцев тем, что "суды работают долго"
По словам президента Украины, Совбез сейчас превратился в очень влиятельный орган власти
Читать полностью