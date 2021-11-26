AFP: во Франции начали расследование против экс-министра из-за обвинений в изнасиловании

ПАРИЖ, 26 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Парижа начала расследование против бывшего министра экологического перехода (2017-2018 гг.) Николя Юло, которого несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Об этом сообщило в пятницу агентство France-Presse.

Отмечается, что прокурор Лора Бекко открыла расследование, несмотря на то, что сами предполагаемые жертвы не подавали заявление в прокуратуру. По ее словам, цель предварительного расследования - установить, "могут ли заявленные факты быть квалифицированы как уголовное преступление, и не истек ли срок давности, учитывая длительность их совершения".

Четыре женщины рассказали в эфире телеканала France 2 в четверг о случаях домогательства со стороны Юло в период с 1989 по 2001 год. В тот период Юло был популярным журналистом и ведущим передачи о природе Ushua a Nature. Позже еще две женщины направили свои письменные признания в редакцию телеканала BFM. Одной из шести предполагаемых жертв на момент событий не было 18 лет.

Сам Юло, опроверг эти обвинения в эфире телеканала BFM в четверг, одновременно заявив, что покидает публичное пространство, чтобы защитить своих близких и свой фонд, продвигающий экологические инициативы.