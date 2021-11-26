Президент Кипра заявил, что страна останется надежным партнером для делового сообщества РФ

НИКОСИЯ, 26 ноября. /ТАСС/. Республика Кипр будет и дальше оставаться надежным партнером для российского бизнеса. Об этом заявил президент островного государства Никос Анастасиадис на состоявшемся в пятницу в Лимасоле ежегодном предрождественском гала-ужине, организованном Торгово-промышленной палатой Кипра и Кипрско-российской бизнес-ассоциацией.

Кипрский лидер сказал, что хочет заверить присутствующих, что "несмотря на отсутствие географической близости и на различия в размерах" двух стран, "Кипр будет и дальше оставаться надежным партнером российского делового и инвестиционного сообщества в рамках наших согласованных усилий по дальнейшему развитию нашего экономического партнерства".

Анастасиадис также подчеркнул "важную роль активной и постоянно расширяющейся русской общины на Кипре", в особенности в Лимасоле, "в налаживании динамичной связи в социально-экономических контактах между нашими странами". Он выразил российским предпринимателям признательность от кипрского правительства и себя лично за "неоценимый вклад" в укрепление экономических отношений РФ и Кипра, а также за их роль "в создании синергии инвестиций" и продвижении роли Кипра как "конкурентоспособного делового центра".