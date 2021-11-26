Зеленский посетовал, что журналисты лишили его личной жизни

КИЕВ, 26 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в пятницу обвинил журналистов в том, что они, по его мнению, лишили его личной жизни.

"Я имею полное право иногда отдыхать. Благодаря вам [журналистам] у меня больше нет мест в Киеве, где я могу отдохнуть. Это неправильно. Я живой человек и имею право на личную жизнь. Благодаря вам никто из моих детей не может быть без охраны, благодаря вам мои дети почти ничего нигде не празднуют. Благодаря вам времени на мою личную жизнь у меня нет. Я имею право ехать туда, куда хочу", - на повышенных тонах обратился к журналистам Зеленский, сильно жестикулируя.

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров считает, что поведение главы государства во время пресс-конференции "полностью соответствует данной ситуации". "Эмоционально, пассионарно, откровенно, искренне, иногда агрессивно. Думаю, что оно [поведение Зеленского полностью соответствует данной ситуации и тому запросу на общение", - сказал Никифоров журналистам после пресс-марафона, который длился пять с половиной часов.

Позже представитель президента опубликовал на своей странице в Facebook мем, который, по его мнению, хорошо подходит к случаю: на кадре из фильма "Гладиатор" главный герой, уничтожив на арене нескольких оппонентов, спрашивает публику, достаточно ли ее развлекли.