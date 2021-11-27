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СМИ: премьер Японии планирует принять участие в "Саммите за демократию"

Мероприятие пройдет по инициативе президента США Джо Байдена в режиме видеоконференции 9-10 декабря

ТОКИО, 27 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида планирует принять участие в международном "Саммите за демократию", который пройдет по инициативе президента США Джо Байдена в режиме видеоконференции 9-10 декабря. Об этом в субботу сообщил телеканал NHK.

По его информации, сейчас этот вопрос прорабатывается. По данным телеканала, японская сторона рассматривает эту встречу как возможность для лидеров демократических стран подтвердить свое единство и укрепить доверительные отношения с США. Предполагается, что на этом саммите Кисида подчеркнет важность координации между странами и регионами, разделяющими такие ценности, как верховенство закона и права человека.

Темами предстоящего саммита, согласно заявлению Белого дома, станут защита от авторитаризма, борьба с коррупцией, уважение прав человека. Примерно через год планируется второй саммит в очном формате.

Теги
ЯпонияКисида, ФумиоБайден, Джо
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