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CNN: в США неизвестный попытался проникнуть с ножом на территорию военного объекта

Его застрелили

НЬЮ-ЙОРК, 27 ноября. /ТАСС/. Неизвестный застрелен в США при попытке проникнуть с ножом на территорию пункта подготовки новобранцев Корпуса морской пехоты США в Сан-Диего (штат Калифорния). Об этом сообщил в пятницу телеканал CNN со ссылкой на представителя военного объекта.

Инцидент произошел в пятницу около полудня по местному времени (22:00 мск). Неизвестный подъехал на автомобиле к контрольно-пропускному пункту военного объекта, где проходят подготовку новобранцы Корпуса морской пехоты. Караульные приказали ему остановиться, но водитель вышел из машины с ножом в руках и направился в их сторону с "враждебными намерениями", отмечает телеканал.

После нескольких предупреждений караульные вынуждены были открыть огонь. Неизвестный умер на месте. Расследованием инцидента занимается следственное управление ВМС США.

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