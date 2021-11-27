В Киргизии перед предстоящими парламентскими выборами объявили день тишины

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. День тишины наступил в субботу в Киргизии перед назначенными на воскресенье парламентскими выборами. Об этом ТАСС сообщили в Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов (ЦИК) в республике.

"В соответствии с законодательством, день тишины начинает действовать ровно за сутки до начала выборов, то есть в субботу с 8 часов утра (05:00 мск). Он продлится 24 часа, до момента открытия участков", - заявила представитель ЦИК.

В этот период запрещены любые виды рекламы кандидатов и партий, чтобы избиратели имели возможность определиться с выбором "в спокойной обстановке". Запрет не распространяется на размещенные ранее баннеры, листовки или плакаты. Правда, все они должны находиться вдали от избирательных участков.

Как отмечают местные эксперты, особенной активности в период проведения нынешнего агитационного периода в Киргизии не наблюдалось. "Надо отметить одну особенность этой кампании, во многом это было продиктовано синдромом 2020 года, когда были затрачены огромные деньги - сотни миллионов долларов, а в итоге победителей не оказалось. Я бы сказал, что день тишины, который традиционно накануне выборов, у нас продолжался всю агитационную кампанию - было минимальное количество агитации, очень скромная кампания в масс-медиа ", - высказал свое мнение в беседе с ТАСС сопредседатель киргизского экспертного клуба "Пикир" Игорь Шестаков.

Его слова на практике подтверждают официальные сведения о расходах партий и кандидатов на кампанию. В прошлом году за депутатские мандаты боролись 16 партий, они потратили в четыре раза больше, чем в 2021 году 21 партия. По данным ЦИК, на этот раз было израсходовано 162 млн сомов (около $1,9 млн).

Избиратели и наблюдатели

28 ноября с 8 часов утра до 20 часов по местному времени (05:00-17:00 мск) в Киргизии будут открыты 2,5 тыс. избирательных участков. В том числе 59 из них за пределами республики, причем 21 такой участок будет работать на территории Российской Федерации. Всего в стране в списки избирателей внесены почти 3,7 млн человек.

Выборы впервые с 2005 года пройдут по смешанной системе: 54 депутата будут избраны по партийным спискам, 36 - в одномандатных округах. На места в высшем законодательном органе претендуют 21 политическая партия и почти 300 кандидатов, которые баллотируются по одномандатным округам. В общей сложности на депутатские мандаты претендуют около 1,3 тыс. человек.

За ходом голосования будут следить 736 международных наблюдателей, традиционно самыми многочисленными миссиями являются представители от структур СНГ и ОБСЕ.

В соответствии с принятыми в апреле нынешнего года поправками в основной закон, численность депутатского корпуса в Киргизии сократилась со 120 до 90 народных избранников. Помимо этого, законодатели лишились прав формирования состава и структуры кабинета министров, эти полномочия перешли к президенту. Как полагают киргизские эксперты, снижение статуса парламентариев в том числе стало одной из причин относительного низкой активности кандидатов в предвыборный период.

Полномочия нынешнего состава киргизского парламента истекли осенью прошлого года. Но депутаты продолжают исполнять свои обязанности, поскольку прошедшие в октябре 2020 года выборы в высший законодательный орган были признаны недействительными из-за массовых нарушений законодательства со стороны баллотировавшихся в него партий. Эти нарушения стали поводом для массовых вступлений, в результате которых досрочно покинул свой пост президент страны Сооронбай Жээнбеков и ушло в отставку правительство премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева.