Япония дополнительно ужесточает въезд из южноафриканских стран из-за нового штамма

ТОКИО, 27 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии приняло решение еще сильнее ужесточить въездные ограничения из южноафриканских стран, где был обнаружен новый штамм коронавируса. Об этом в субботу сообщил журналистам премьер-министр Японии Фумио Кисида.

"В настоящее время наш ответ на ситуацию с новым штаммом - это запрет на въезд граждан девяти южноафриканских стран", - отметил он. Кисида пояснил, что граждане Японии и иностранцы, обладающие долгосрочными японскими визами или видом на жительство, въезжающие с территории девяти южноафриканских стран, включая ЮАР, Эсватини, Зимбабве и Мозамбик, обязаны будут пройти десятидневный карантин в специальных отелях.

Ранее в пятницу власти страны приняли решение ужесточить въездные ограничения из шести южноафриканских стран, где был обнаружен новый штамм коронавируса. Речь идет, в частности, о Южно-Африканской Республике, Эсватини, Зимбабве, Намибии. В субботу к списку были добавлены еще три государства, включая Мозамбик.

Ранее ограничения на авиасообщение с ЮАР и соседними с ней странами ввели Евросоюз, Великобритания и Сингапур.

Первый человек, инфицированный новым штаммом B.1.1.529, был выявлен недавно в Ботсване. Согласно информации южноафриканской телерадиокорпорации SABC, речь идет о гражданине ЮАР. На текущий день большинство инфицированных этим вариантом коронавируса (77 человек) находятся на территории ЮАР. Исследования штамма B.1.1.529 пока находятся на ранних стадиях. Однако уже установлено, что он обладает 50 мутациями и, возможно, способен заражать уже прошедших полный курс вакцинации.