СМИ: беспилотники атаковали базу шиитских отрядов на границе Сирии с Ираком

БЕЙРУТ, 27 ноября. /ТАСС/. База шиитских формирований в пограничном с Ираком городе Бу-Кемаль на востоке Сирии подверглась в субботу атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Как передала телестанция Al Arabiya, по наземным объектам было выпущено несколько ракет, после чего раздался мощный взрыв.

По сведениям очевидцев, удары были нанесены по складам с боеприпасами. Данных о погибших и пострадавших пока не поступало. Al Arabiya предполагает, что атаку совершили израильские БПЛА.

10 и 15 ноября подвергались ударам беспилотников лагеря шиитских отрядов в окрестностях Бу-Кемаля, тогда в результате налетов погибли в общей сложности семь шиитских бойцов, воюющих на стороне сирийской армии.

8 ноября израильские ВВС атаковали колонну с иранским оружием, которая направлялась на базу шиитских отрядов к югу от сирийского города Хомс. Подробностей о потерях в рядах шиитских отрядов не приводилось.