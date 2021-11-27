В ОБСЕ осудили систематические препятствия работе наблюдателей в Донбассе

ВЕНА, 27 ноября. /ТАСС/. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид "выразили обеспокоенность из-за систематических и неприемлемых препятствий свободе передвижения, с которыми в настоящее время сталкивается Специальная мониторинговая миссия [СММ] ОБСЕ на Украине на неподконтрольных правительству территориях Украины, особенно в Луганской области". Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении председательства ОБСЕ.

"Они призвали к немедленному снятию ограничений, которые дошли до нового уровня, эффективно препятствуя операциям СММ", - отмечается в заявлении.

Уточняется, что в течение минувшей недели "движение патрулей СММ ОБСЕ вдоль контактной линии было заблокировано вооруженными формированиями в нескольких местах в Луганской области" и "в двух случаях в Донецкой области".

Председательство ОБСЕ также указало на решение постоянного совета ОБСЕ № 1117 о том, что СММ должна обладать безопасным доступом на Украине. "Неограниченный и безоговорочный доступ ко всем районам имеет важное значение для обеспечения эффективного мониторинга и отчетности о ситуации с безопасностью, а также других поставленных мандатом задач. Мандат также поручает миссии сообщать о любых ограничениях свободе передвижения или других препятствиях для выполнения этого мандата", - сказано в заявлении.