В Иране в ходе акций протеста задержали около 70 человек

ТЕГЕРАН, 27 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 67 человек были задержаны во время акций протеста против дефицита воды, которые прошли в пятницу в расположенном в центральной части Ирана городе Исфахан. Об этом сообщил в субботу командующий силами специального назначения страны Хасан Карами.

"Спецназ <...> выявил основных зачинщиков, к настоящему моменту задержаны 67 из них", - цитирует его агентство Fars. По словам Карами, "число участников беспорядков в Исфахане составляло от 2 тыс. до 3 тыс. человек, которые выкрикивали лозунги, [использовали] камни и ножи, а также поджигали палатки фермеров". Изначально протестные акции были организованы сельскохозяйственными работниками, сталкивающимися с проблемами из-за дефицита воды, некоторые из них разбили небольшой палаточный лагерь в черте города.

Представитель сил безопасности добавил, что "спецназ был хорошо экипирован, поэтому ранения получило небольшое число сотрудников".

Арабский телеканал Sky News Arabia со ссылкой на правозащитников отмечает, что количество задержанных доходило до 120. При этом он утверждает, что в столкновениях с полицией могли погибнуть три человека.

В пятницу иранское телевидение сообщило о том, что протестующие против дефицита воды вышли на улицы Исфахана и начали скандировать радикальные лозунги. При этом часть демонстрантов предприняла нападение на силы безопасности, сгорел как минимум один полицейский мотоцикл. Правоохранительные органы применили слезоточивый газ для разгона толпы.

Больше двух недель в центральных провинциях Ирана проходят акции протеста в связи с дефицитом питьевой воды. С 21 ноября проводятся митинги в городе Шахре-Корд. Нехватка воды ощущается во многих населенных пунктах из-за сильнейшей за последние несколько десятилетий засухи.