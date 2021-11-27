Избирательные участки в Бишкеке готовы к парламентским выборам по смешанной системе

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Выборы в парламент Киргизии в это воскресенье будут серьезно отличаться от предыдущих, так как проходят после глубокой политической реформы. Год назад результаты голосования в высший законодательный орган республики пришлось отменить на фоне массовых выступлений, с тех пор страна пережила конституционный референдум, смену главы государства и состава правительства, подверглась изменению и схема формирования парламента. В этих нововведениях предстояло разобраться не только избирателям, но и приехавшим на выборы наблюдателям и иностранным журналистам.

На референдуме в апреле полномочия законодательного органа сократили в пользу президента, со 120 до 90 сокращено количество депутатских мест. Введена смешанная система голосования - по партийным спискам и в одномандатных округах. Однако система стала не только смешанная, но и преференциальной. Это означает, что избиратель получает два бюллетеня: на одном он голосует за мажоритарного кандидата по округу, а на втором ставит две галочки - за партию и конкретного кандидата в депутаты, идущего по партийному списку. Таким образом, мандаты распределятся по партийным спискам в зависимости от того, какой из кандидатов от преодолевшей пятипроцентный барьер партии больше получил голосов. Чтобы увидеть подобные бюллетени и ближе познакомиться с новой избирательной системой, в день тишины корреспондент ТАСС посетил школу №56 в Октябрьском районе Бишкека, где расположены два избирательных участка. Председатель участка Татьяна Редько рассказала, что, несмотря на сложности новой схемы, разъяснительную работу приходилось проводить в основном среди пожилых жителей района, а в целом граждане хорошо осведомлены, так как следят за политической повесткой страны.

"Молодежь сейчас понятливая, продвинутая. Мы все показывали, все объясняли. У нас по участку расклеены плакаты, все наглядно видно", - сказала Редько, которая возглавляет участковую комиссию в 56-й школе более 20 лет. Бюллетень, на котором необходимо поставить две галочки, довольно большой. В его верхней части напечатан список из 21-й политической партии, а в нижней - 54 пронумерованные клетки. Ставя галочку в одну из них, избиратель отмечает соответствующего кандидата от партии. Их полный перечень с номерами представлен в информационном справочнике, напечатанном на газетной бумаге. Такие справочники в достаточном количестве лежат на участке, в том числе возле кабинок для голосования. Как отметила Редько, к которой присоединилась председатель соседнего участка, расположенного в школьном спортзале, Динара Эшимбекова, к проведению выборов все готово, осталось лишь заполнить некоторые бланки, вписать имена зарегистрированных наблюдателей. Цифровые выборы В Киргизии уже не первый год используют электронные урны для голосования, которые автоматически считывают данные бюллетеней, что позволяет за минуты получать информацию с участков. Как подчеркнула в субботу глава ЦИК Киргизии Нуржан Шайлдабекова, поясняя детали процесса голосования международным наблюдателям, уже в течение примерно полутора часов после закрытия участков ЦИК планирует опубликовать первые данные. Цифры с зарубежных участков поступят, как всегда, позже, но полная картина выборов видна уже по голосованию внутри страны.

На участках стоят теперь уже не по одной, а по две автоматические считывающие урны. В одну избиратели будут отправлять бланк с голосом по пропорциональным спискам, а во вторую - по мажоритарным округам. Как сказала корреспонденту ТАСС председатель участка, урны протестированы еще в пятницу, а за каждым участком закреплен технический специалист. В случае неисправности урны ее оперативно заменят на новую. Данные с нее мгновенно перенесут, так что ни один голос не пропадет.