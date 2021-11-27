СМИ: в Северной Македонии 12 декабря выберут нового лидера правящей партии

ЗАГРЕБ, 27 ноября. /ТАСС/. Выборы нового лидера правящей в Северной Македонии партии "Социал-демократический союз Македонии" (СДСМ) пройдут 12 декабря. Об этом сообщил в субботу северомакедонский телеканал Alsat M.

По его данным, в настоящее время идет процесс подачи заявок кандидатов для участия в предстоящих внутрипартийных выборах. Он должен завершиться к 3 декабря.

В качестве потенциального претендента на получение лидерской позиции в СДСМ в близких к бывшему председателю партии, премьер-министру страны Зорану Завеу кругах называют заместителя министра финансов республики, члена СДСМ Димитара Ковачевски.

Заев покинул пост лидера СДСМ на фоне негативных результатов его партии на муниципальных выборах в стране, состоявшихся 17 и 31 октября.