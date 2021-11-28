В Киргизии пройдут выборы депутатов национального парламента по смешанной системе

БИШКЕК, 28 ноября. /ТАСС/. Выборы депутатов высшего законодательного органа республики пройдут в воскресенье в Киргизии.

"Голосование состоится 28 ноября с 8 часов утра до 20:00 (05:00-20:00 мкс)", - сообщил ТАСС представитель Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов (ЦИК) в республике. По его данным, в течение дня в республике и за ее пределами будут работать почти 2,5 тыс. избирательных участков. В том числе 59 за пределами республики, включая 21 участок на территории Российской Федерации.

Впервые за несколько лет парламентские выборы пройдут в стране по смешанной системе: 54 депутата будут избраны по партийным спискам, 36 - в одномандатных округах. Соответствующие поправки в основной закон республики были приняты в ходе состоявшегося в апреле нынешнего года референдума. На места в высшем законодательном органе сейчас претендуют 21 политическая партия и почти 300 кандидатов, которые баллотируются по одномандатным округам. В общей сложности в списки кандидатов в депутаты внесены около 1,3 тыс. человек.

"Выборы в Жогорку Кенеш (Верховный Совет) будут признаны состоявшимися независимо от количества принявших участие в них граждан. По партийным спискам в состав парламента пройдут лишь те политические силы, которые наберут более 5%голосов от числа принявших участие в выборах избирателей", - пояснили в Центризбиркоме.

В день выборов на всех без исключения участках будут работать электронные урны для голосования, которые в течение дня ведут учет поступающей информации, а после его завершения автоматически подключаются к интернету и передают сведения на центральный сервер. Поэтому в течение часа после завершения выборов станут известны их предварительные результаты. При этом официальные итоги подводятся на основании ручного подсчета бюллетеней. В ЦИК Киргизии уверены, что с помощью таких устройств удается избежать фальсификаций и полностью отпадает необходимость проведения экзитполов.

За ходом парламентских выборов в Киргизии, в которой насчитывается около 3,7 млн избирателей, будут следить 736 международных наблюдателей, в том числе от структур СНГ и ОБСЕ.

Новая система голосования

Впервые в истории республики голосование пройдет по новой системе. Избирателям на участках выдадут по два бюллетеня. Если по баллотирующимся в одномандатных округах кандидатам нет никаких нововведений, то с партийными списками не все так просто. При голосовании сначала надо будет отдать свой голос за какую-либо партию, а затем поставить отметку напротив порядкового номера конкретного кандидата из ее списка.

"Если избиратель ставит отметку за партию, но не ставит за кандидата, то этот бюллетень считается действительным и он идет в копилку этой партии. А если поставит отметку в ряду, где кандидаты, но за партию не проголосует, то такой бюллетень будет недействительным", - пояснил ТАСС зампред киргизского Центризбркома Тынчтык Шайназаров.

По его мнению, подобная форма голосования по партийным спискам позволит выявить наиболее популярных в ней среди населения кандидатов. "Лидеры партий уже не решают, кто войдет в первую пятерку или десятку, в этом и есть прелесть реформы. Если находящийся на 47 месте в списке кандидат наберет большее число голосов, чем однопартийцы-кандидаты, то ЦИК поставит его на первое место. Поменять очередность в списке в зависимости от лояльности кандидатов к лидерам партий уже не получится. По сути, являясь кандидатами от одной партии, люди соревнуются между собой", - заверил Шайназаров.

По его оценке, все эти технические моменты вполне могут запутать избирателей. Именно по этой причине весь предвыборный период Центризбирком активно занимался разъяснительной работой среди населения.

Низкая активность кандидатов

По мнению многих киргизских экспертов, во время нынешней избирательной кампании в Киргизии наблюдалась относительно низкая активность кандидатов. Сопредседатель киргизского клуба региональных экспертов "Пикир" Игорь Шестаков увязывает это с "синдромом 2020 года". "В прошлом году (партиями) были затрачены огромные деньги - сотни миллионов долларов, а в итоге победителей не оказалось. Я бы сказал, что день тишины, который традиционно накануне выборов, у нас продолжался всю агитационную кампанию - было минимальное количество агитации, очень скромная кампания в масс-медиа ", - высказал он свое мнение в беседе с ТАСС. В 2020 году результаты парламентских выборов были аннулированы из-за допущенных партиями многочисленных нарушений.

Точка зрения эксперта косвенно подтверждается и опубликованными ЦИК данными о расходах партий в предвыборный период. Если в прошлом году 16 партий потратили на предвыборную гонку около 680 млн сомов (около $8 млн), то на этот раз 21 партия израсходовала всего 162 млн сомов ($1,9 млн). То есть в четыре раза меньше.

На официальном уровне представители всех баллотирующихся в парламент политических партий отрицают связь с президентом страны Садыром Жапаровым или его ближайшим соратником - замглавы кабмина, руководителем Госкомитета национальной безопасности Камчыбеком Ташиевым. Однако некоторые местные аналитики имеют другую точку зрения. По их мнению, с Жапаровым и Ташиевым у людей на данном этапе ассоциируются партии "Ишеним" ("Доверие"), "Ата-Журт - Кыргызстан" ("Отчизна - Кыргызстан") и "Ынтымак" ("Гармония"). К наиболее оппозиционно настроенным партиям эксперты относят социал-демократов, которых ранее возглавлял находящийся сейчас под арестом экс-президент Алмазбек Атамбаев. А также социалистическую "Ата-Мекен" ("Отечество") во главе с бывшим спикером Омурбеком Текебаевым и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан"), которой руководит еще один экс-спикер Адахан Мадумаров.

Все они, уверены эксперты, имеют хорошие шансы пройти в состав следующего парламента страны. Впрочем, сохраняются они и у остальных партий-кандидатов, фактически являющихся новичками на поле политического соперничества республики.

Вторая серия

Нынешние выборы по сути являются второй за год попыткой сформировать новый состав киргизского парламента, первая была предпринята в начале октября прошлого года. На следующий день после голосования в столице начались массовые акции протестов против его результатов. На митинги в основном вышли сторонники проигравших партий, выражавших недовольство массовым подкупом избирателей и административным ресурсом со стороны провластных партий в предвыборный период. Мирные протесты буквально за сутки переросли в массовые беспорядки. Под давлением толпы в отставку вынуждены были уйти премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев и спикер парламента Дастанбек Джумабеков, спустя несколько дней досрочно покинул свой пост и президент страны Сооронбай Жээнбеков. Исполняющим обязанности главы правительства стал освобожденный сторонниками из исправительной колонии Садыр Жапаров, осужденный ранее за попытку захвата заложника. Впоследствии суд полностью его оправдал. В январе нынешнего года Жапаров уверенно победил на президентских выборах, набрав почти 80% голосов.

Жапаров расширил свои полномочия

По инициативе нового президента в основной закон были внесены поправки, предусматривающие значительное усиление полномочий главы государства и сокращение прав правительства и парламента, которые были приняты на референдуме в апреле 2021 года. В частности, глава государства получил возможность самостоятельно формировать состав и структуру правительства. По этой причине после завершения выборов киргизское правительство автоматически не уйдет в отставку. Кроме того, со 120 до 90 человек сократилась численность депутатского корпуса, а президент получил возможность дважды баллотироваться на этот пост, поскольку ограничение об одном сроке было изъято из Конституции.