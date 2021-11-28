В Гондурасе пройдут президентские и парламентские выборы

МАНАГУА, 28 ноября. /ТАСС/. Около 5,7 тыс. избирательных участков откроются в Гондурасе в воскресенье для организации волеизъявления граждан страны на выборах президента и трех вице-президентов, 128 депутатов Национального конгресса (однопалатного парламента), 20 депутатов Центральноамериканского парламента, а также мэров, вице-мэров и членов местных советов 298 муниципалитетов страны.

К участию в голосовании приглашены более 5 млн зарегистрированных в 9,5-миллионной центральноамериканской республике избирателей, процесс будут сопровождать 6 тыс. представителей местных институтов гражданского общества, волонтеры Национального уполномоченного по правам человека, а также 400 международных наблюдателей, в том числе от Организации американских государств и Европейского союза.

Кандидаты и партии

Согласно конституции страны от 20 января 1982 года (действует с поправками), Гондурас является президентской республикой. Законодательная власть принадлежит однопалатному Национальному конгрессу. На пост главы государства претендуют 14 кандидатов. Президентом страны на четырехлетний срок будет избран тот, за кого проголосуют большинство избирателей. Второй тур не предусмотрен.

Результаты последнего социологического опроса местного Центра демократических исследований (CESPAD) относят к числу фаворитов бывшую первую леди страны Сиомару Кастро и мэра столицы республики, города Тегусигальпа, Насри Асфуру с уровнем поддержки 38% и 21% соответственно.

Кастро возглавляет Партию свободы и перестройки левого толка, которая предлагает реализовать за счет совершенствования налоговой системы ряд мер, направленных на социальную поддержку, развитие систем здравоохранения и образования, промышленности, сельского хозяйства и инфраструктуры страны. В планах партии лежит создание международной комиссии для расследования предполагаемых коррупционных правонарушений нынешнего правительства и разработка новой конституции. Во внешней политике предлагается установить дипломатические отношения с Китаем, что потребует отказа страны от признания Тайваня в качестве суверенного государства. Электоральная поддержка Кастро возросла в результате альянса ее партии с рядом оппозиционных сил социал-демократической направленности, прежде всего с Партией спасителя Гондураса во главе с телеведущим Сальвадором Насраллой.

Асфура, который представляет правящую консервативную Национальную партию, также обещает избирателям активную работу над развитием страны и решением ее проблем, выделяя создание новых рабочих мест, развитие здравоохранения и образования, совершенствование инфраструктуры, повышение транспарентности власти и реализацию проектов поддержки сельскохозяйственных производителей. Поддержавший кандидата президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес не принимает участия в кампании, так как истекает второй срок его пребывания на посту главы государства.

Президентскую кандидатуру ближайшего преследователя Кастро и Асфуры, главы Либеральной партии Яни Розенталя, поддерживают 3% опрошенных CESPAD.

Как ожидается, мандаты в Национальном конгрессе также в основном распределятся между представителями указанных четырех партий.

Организация голосования и обстановка в стране

Избирательные участки откроются в 7:00 (16:00 мск), закончится голосование в 17:00 (02:00 мск, понедельник), однако находящиеся в очереди граждане смогут отдать свой голос и после закрытия участков. В отдельных случаях голосование может быть продлено до 18:00, если оно не было начато в установленный срок. Для исключения повторного голосования будут использоваться дактилоскопические сканеры и несмываемая краска, наносимая на палец проголосовавшего.

Предприятия общественного транспорта обязаны обслуживать пассажиров по графику рабочего дня, несмотря на воскресенье. С субботы по понедельник в стране запрещены публичные мероприятия и продажа алкоголя.

Правозащитные организации высказывают обеспокоенность социальной напряженностью, которая сопровождала предвыборную кампанию, ознаменованную вооруженными стычками на массовых мероприятиях и убийствами нескольких кандидатов, и опасаются всплеска насилия после объявления результатов голосования.