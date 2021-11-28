В США пообещали оказать давление на Иран, если он будет затягивать переговоры в Вене

ЛОНДОН, 28 ноября. /ТАСС/. США будут вынуждены оказать давление на Иран, если он станет затягивать венские переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом в субботу заявил BBC спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Ирана Роберт Мэлли.

"Если в Иране считают, что смогут использовать это время, чтобы получить дополнительные рычаги давления, а затем, вернувшись за стол переговоров, сказать, что им нужны лучшие условия, то это не сработает. Мы с нашими партнерами на это не пойдем", - сказал Мэлли, высказав предположение, что Тегеран будет затягивать диалог, одновременно ускоряя осуществление своей ядерной программы. "Никому не следует удивляться, если в этом случае давление на Иран будет увеличено. Мы надеемся, что до этого не дойдет, однако если такое все же случится, то давление будет необходимо усилить, показав Ирану, что выбранный им путь неверен. У него есть возможность выбрать другой путь, однако она не будет открыта вечно, поскольку ядерная программа подрывает саму суть достигнутой сделки", - подчеркнул он.

Мэлли добавил, что Вашингтон будет вынужден пойти на жесткие меры, "хотя это не то, что было бы предпочтительно".

В Вене с апреля по июнь 2021 года состоялось шесть раундов переговоров всех стран - участниц СВПД (Иран, Россия, Великобритания, Германия, Китай, Франция), а также США по проблеме восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. В конце июня стороны взяли перерыв в работе, который затянулся из-за президентских выборов в Иране и формирования в стране нового правительства. Переговоры в столице Австрии должны возобновиться 29 ноября на уровне политических директоров вовлеченных в них стран. В субботу начались неформальные консультации между участниками переговорного процесса.